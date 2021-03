Huisjes vol, maar hotels missen de boot in de voorjaarsvakantie

Waar huisjes het goed deden, was het rustig in de hotels, concludeert Cnossen. "Over de gehele linie zien we dat hotels het minder goed deden. Huisjes werden volop geboekt, maar hadden wel een lagere bezettingsgraad. Waar mensen voorheen met 6 mensen kwamen, waren het er nu twee of drie als gevolg van de coronamaatregelen."

Anders dan anders

Er waren heel veel dingen anders dan anders deze voorjaarsvakantie, merkt Cnossen. "Het waren dit jaar vooral Nederlanders, de gasten uit België en Duitsland bleven thuis. Wat ook anders was, was het feit dat mensen bijna niets ondernamen. En wanneer ze wel op pad gingen, dan was het om te wandelen in de natuur. De sector profiteert daarom bijna niet van al die drukte."

Dubbel gevoel

Opvallend was de drukte aan de oostkant van de provincie. Daar was de bezetting beter dan normaal. Ook op de Waddeneiland was het druk. Toch was het niet alleen 'hosanna', merkt Cnossen. "Je merkt bij iedereen dat er een dubbel gevoel overheerst. Ondernemers en bedrijven zijn blij dat ze weer los kunnen, maar merken ook dat er nog heel veel niet kan. De inkomsten blijven ver achter."

Plek veilig stellen

Met de meivakantie en de zomervakantie in het vooruitzicht zijn er al heel veel mensen die alvast hun vakantieplek hebben geboekt. Cnossen: "Vooral de zomervakantie ziet er goed uit. Het zijn vooral mensen uit eigen land die hebben geboekt. We voelen allemaal wel aan dat we ook deze zomer in eigen land moeten blijven en mensen willen nu alvast hun plekje veilig stellen. Dat gebeurt nu veel meer dan normaal."