Na 60 jaar einde aan verkoop van Tupperware; "Dit was echt een deel van mijn leven"

De beslissing is op het hoofdkantoor in Amerika genomen om met de verkoop van Tupperware in Nederland te stoppen. Lieuwkje van der Heide uit Wirdum is consulente bij Tupperware. Sinds het nieuws bekend werd, staat de telefoon niet stil.

"Ik weet eigenlijk niet wat me overkomt, sinds vrijdagmiddag. Toen hebben we te horen gekregen dat het per 1 maart al stopt. Dus dat was vrij snel. Ik moest al mijn contacten en klanten nog op de hoogte brengen. Het loopt in de duizenden euro's met de bestellingen, dus het was heel druk dit weekend."

Ze vindt het verschrikkelijk dat het zomaar stopt. "We hebben niet eens tijd om alle mensen te contacten en dat is heel jammer. Voor alle Tupperware-consulenten geldt dat we nu moeten handelen. Je krijgt geen tijd om na te denken."