Leeuwarder dierentuin AquaZoo heeft er een tweede ijsbeer bij

Rocky komt uit een Belgisch dierenpark. Hij moest daar weg omdat ze daar een nieuw mannetje kregen in het kader van een fokprogramma. AquaZoo is blij met de komst van het 18-jarige dier. "We kunnen op deze manier ons steentje bijdragen aan het voortbestaan van deze prachtige diersoort", zegt dierenverzorger William Kreijkes. "IJsberen worden in de natuur ernstig bedreigd. Om te voorkomen dat ze uitsterven, is er een fokprogramma opgezet."

Minder ijsberen in de natuur

Er zijn nog maar 26.000 ijsberen in de natuur. Door opwarming van de aarde is er minder poolijs. "Hierdoor hebben de ijsberen soms niet genoeg tijd om op het ijs te jagen op hun prooi. Dat betekent dat ze interen op hun vetlaag en gewicht inleveren, vaak met de dood tot gevolg. Met het ontbreken van poolijs trekken ijsberen ook vaker dorpen in om voedsel te zoeken, waarbij zij soms worden gedood door de mens."