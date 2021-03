Eerste windturbine geplaatst bij Windpark Fryslân in IJsselmeer

Na maanden van voorbereiding is het maandag zo ver. De eerste windturbine van Windpark Fryslân wordt in het IJsselmeer geplaatst. In totaal worden er 89 turbines geplaatst. Hiermee kan 1,5 terawattuur worden geproduceerd. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van een half miljoen huishoudens. Het windmolenpark is hiermee het grootste park ter wereld in een binnenwater.