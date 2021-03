Tot nu toe zo'n 38-duizend Friezen gevaccineerd door GGD Fryslân

De eerste prik in Drachten was voor mevrouw Van Loo. "Ik voel er niets van", was haar reactie. Nils van Mourik van GGD Fryslân zag hoe het maandagochtend al vroeg druk was op de nieuwe priklocatie. "Mensen weten deze locatie goed te vinden. Daar hebben we ook onsbest voor gedaan, door in Drachten diverse borden op te hangen om mensen de weg te wijzen."

Niet sneller, wel rustiger

Het openen van de nieuwe vaccinatielocatie in Drachten betekent niet dat er nu meer mensen gevaccineerd kunnen worden. Het betekent wel dat het rustiger gaat worden bij het WTC Expo. Dit komt omdat GGD Fryslân maximaal 1090 vaccins per dag krijgt. Van Mourik: "We willen graag meer vaccins, zodat we ook meer mensen kunnen vaccineren. Op dit moment kunnen we in Drachten 235 mensen per dag vaccineren. Dat kunnen er 900 of zelfs 1000 worden, maar zo veel vaccins zijn er nog niet beschikbaar. We moeten in totaal 1090 vaccins delen in heel Fryslân."