LDODK en Blauw-Wit houden elkaar in doelpuntrijk duel in evenwicht: 31-31

Beide ploegen hielden elkaar al vanaf het begin in balans. Na een kwart van de wedstrijd was het 9-9 en ook bij de rust stond er met 19-19 een gelijke stand op het scorebord.

Na de pauze leken de Amsterdammers definitief afstand te nemen van de Friese ploeg. De bezoekers scoorden snel achter elkaar vier doelpunten en kwamen daarmee op 19-23. Die voorsprong bleef niet lang in stand. De eindfase ging in met een stand van 29-31. Daarin scoorde Blauw-Wit niet meer en kon LDODK dus nog gelijk komen: 31-31.

Met nog drie wedstrijden te gaan voor de schifting is nog steeds spannend in de A-poule van de Korfbal League. Blauw-Wit en LDODK staan met zeven punten respectievelijk op de tweede en derde plaats. Die plaatsen geven recht op een plaatsje in de play-offs om het kampioenschap. Maar Groen Geel en KZ zijn met zes punten ook nog in de race.