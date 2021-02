Cambuur beslist topper met twee corners: "Dat noemen wij gratis doelpunten"

Cambuur scoorde via Oratmangoen en Jarchinio Antionia twee maal uit een corner. "Martijn Barto en Pascal Bosschaert (assistent-trainers, red.) zijn er steeds mee bezig", zegt trainer Henk de Jong over de ingestudeerde corners van de Leeuwarders. "Dat is niet te dekken. Dat is volgens mij de tiende of elfde corner die er in gaat. Dat noemen wij gratis doelpunten. Als er maar een staat, dan gaat die er in."

"Ingestudeerd cornertje, hè", bevestigd Robert Mühren. "Eerste paal en we koppen hem door en bij de tweede paal kopt Jarchinio hem binnen. Dat is mooi dat we daar altijd op trainen. Als dat gebeurt dan geeft dat extra glans."

Volwassen

De overwinning kwam na de openingstreffer eigenlijk nooit in gevaar. De Jong is dan ook blij met het 'volwassen' spel van zijn ploeg. "Eigenlijk zonder dat er iets gebeurt, hebben we de wedstrijd in handen. Daar ben ik het meest tevreden over."

Topscorer Mühren kan zich vinden in die woorden. "Als je zo'n belangrijk potje zo kan afsluiten en zo degelijk speelt, en zo weinig weggeeft. Dan mogen we zeer tevreden zijn", zegt Mühren.

Publiek

Bij de wedstrijd mocht vanwege wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus publiek aanwezig zijn. Alleen maar fans van Almere City, maar dat maakte Oratmangoen niet veel uit. "Dat was echt genieten. Toen we het veld opkwamen en je ziet weer mensen zitten en je hoort muziek en mensen. Dan zijn ze weliswaar van de tegenstander, maar dat maakt dan even niet uit. Daar geniet je net zo goed van. We spelen al weer bijna een jaar zonder publiek. Je zou het bijna vergeten hoe snel het gaat, maar ik heb er echt van genoten", zegt de doelpuntenmaker.

Met de drie punten tegen Almere staat Cambuur nu tien punten voor op de derde plaats. Een grote stap richting eredivisie, maar de drie mannen blijven nog voorzichtig. "Het is nog heel lang tot mei", zegt Mühren. Ook De Jong is terughoudend: "Ik blijf daar mooi rustig in, maar we zijn op de goede weg, dat is duidelijk."

Voor de Leeuwarders staan nu nog twaalf competitiewedstrijden op het programma. "Dan moeten we er nog acht winnen", zegt De Jong.