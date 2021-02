Klooster Schiermonnikoog na jaren nu toch open

In het klooster is ook ruimte voor gasten die in alle rust een tijd op het eiland willen doorbrengen. Zij verblijven in het gastenhuis. Er waren al reserveringen binnengekomen voor maart, maar die moesten geannuleerd worden in verband met het coronavirus. Wanneer de eerste gasten wel kunnen komen, is nog niet duidelijk. De monniken en de gasten leven in separate ruimtes. De kapel is de gemeenschappelijke ruimte.

Abt Alberic noemt de plek perfect. Het historische gebouw heeft volgens hem de sfeer die een klooster nodig heeft.

De monniken zijn al vanaf 2015 op het eiland Schiermonnikoog. Plannen voor nieuwbouw haalden het niet vanwege veel verzet van de bevolking.