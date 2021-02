SC Cambuur zet grote stap in promotiestrijd met overwinning op Almere City

Ook in de tweede helft was het de ploeg van trainer Henk de Jong die het spel maakte. Dat bracht Mees Hoedemakers met bijna een uur op de klok tot een grote schietkans, maar daarop had doelman Michael Woud nog net een antwoord. Ook Mühren was in de 70ste minuut dichtbij een treffer, maar zijn schot ging op een haar naast de kruising. De verlossende treffer kwam uiteindelijk pas in de 87e minuut toen Ragnar Oratmangoen een corner kon binnenkoppen.

De echte wil om te winnen leek zondagmiddag niet aanwezig bij de thuisploeg. Een slotoffensief kwam er dan ook niet, waardoor de overwinning van de Leeuwarders op geen enkel moment meer in gevaar kwam. Daarmee verloor de ploeg uit Flevoland voor het eerst sinds 14 februari 2020 weer eens een thuiswedstrijd. Ook toen was Cambuur de tegenstander (0-1).

Met de nipte overwinning op Almere gaat Cambuur nu met 63 punten út 26 wedstrijden aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De Graafschap volgt op de tweede plaats met 57 punten Het verschil met nummer drie Almere is nu tien punten, maar zij hebben nog wel een wedstrijd te gaan.