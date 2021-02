Omrop Fryslân zendt elke zondag live vanaf 10.00 uur een kerkdienst uit. Deze zondag is dat vanuit de Kruiskerk in Burgum. Voorganger is Froukje Wesseling-Schilstra en organist Sebastiaan Schippers. Verder werkten ook nog mee aan de dienst: Bernard Bos op piano en Yga Wagenaar met dans.