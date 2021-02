Mist blijft vrij lang hangen, vooral in noordelijk Fryslân

De mist trekt hier en daar al weer iets op, zei weerman Piet Paulusma zondagochtend om negen uur voor Omrop Fryslân Radio. Op sommige plaatsen, zoals in Bolsward, schijnt de zon al volop. Daar vroor het zaterdagnacht anderhalve graad. Leeuwarden en Stavoren melden mist, rijpvorming en bijna een halve graad vorst. Met dit soort temperaturen is er in de hele provincie kans op gladheid, waarschuwt Paulusma.

Dicht mist

De mist blijft het langste hangen in het noordelijke deel van de provincie Fryslân. Daarna is er bewolking en zonneschijn met overdag 7 tot 9 graden. Er staat een zwakke wind uit het noordoosten. In de avond en nacht dichte mist en kans op vorst aan de grond.

Maandag kan het ook nog lang mistig zijn. Dinsdag en woensdag veel zonneschijn en temperaturen overdag tussen de 7 en 11 graden.

Het KNMI had voor de zaterdagavond en de nacht van zaterdag op zondag code geel afgekondigd vanwege de mist.