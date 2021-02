Monique Zwamborn verloor haar vader aan corona terwijl ze zelf in het ziekenhuis lag

Half januari slaat het noodlot toe. Monique gaat met haar vader naar het ziekenhuis. Een week later krijgt hij corona. Een dag later Monique zelf ook. Ze worden beiden erg ziek. Monique belandt met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis.

Diezelfde dag, vrijdag 15 januari, overlijdt haar vader aan de gevolgen van het virus. De maandag erop wordt hij gecremeerd. Monique is te ziek om bij het afscheid te zijn. Een traumatische gebeurtenis, want ze kan geen afscheid nemen. "Dat is verschrikkelijk. Ik kan het nog niet verwerken. Het rouwproces moet nog komen."

Een week later komt ze thuis, maar ze knapt niet op. Drie prednisonkuren, antibiotica en acht weken verder hijgt ze nog steeds en moet ze nog veel rusten.