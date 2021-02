ARCHIEF: Fryslân in 2009 in de ban van de Mexicaanse griep

Een hype?

Op 24 juli 2009 werd officieel de Mexicaanse griep vastgesteld bij twee Friezen die de besmetting op vakantie in het buitenland opgelopen hadden. Dat aantal was medio augustus 2009 opgelopen naar acht gevallen, maar daarmee was Fryslân nog wel de minst besmette provincie. Alle acht patiënten waren bovendien buiten de provincie besmet geraakt.

Op 23 oktober 2009 was er officieel sprake van een Mexicaanse-griepepidemie in Nederland. Wel ging het om een milde vorm van griep die vaak na een paar dagen weer over was. Patiënten die niet binnen een risicogroep vielen moesten thuis beter worden en verplicht een aantal dagen binnen blijven.

Ook in 2010 had de Mexicaanse griep een mild verloop in Nederland. Sinds 2011 wordt de Mexicaanse griep als een gewone griep behandeld en zitten de inentingen standaard in het griepvaccinatiepakket voor risicogroepen.