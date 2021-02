Aris verliest voor zesde keer op rij, ditmaal is Weert te sterk

Aris staat na acht wedstrijden op een teleurstellende negende plek in de Dutch Basketbat League. De Leeuwarders haalden tot nu toe vier punten, evenveel als tegenstander Weert. De Limburgers speelden wel een wedstrijd minder.

Tegen Weert moesten de Leeuwarders vooral in de achtervolging. De Limburgers al vroeg de voorsprong en gaven die in het eerste kwart niet meer weg: 19-9. Aris er in het tweede kwart niet veel meer van en ging met een 40-26 de rust in.

In het derde en vierde kwart lukte het Aris ook niet meer om het verschil terug te brengen en de Leeuwarders gingen uiteindelijk dus met 81-58 onderuit.

Kampioenspoule ver weg

De Leeuwarders blijven door het verlies op de negende plek staan. Om mee te doen in de kampioenspoule moet Aris bij de eerste zes eindigen, maar dat ziet de club al niet meer gebeuren.