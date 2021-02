Noppert haalt halve finale op derde Players Championship

Noppert won eerder op de dag onder anderen van Callan Rydz (6-5) Eddie Lovely (6-0) en Johnny Clayton (6-4). Tegen Cullen, die afgelopen donderdag het eerste vloertoernooi van het seizoen won, kon de Jouster het niet bolwerken.

Het Players Championship van zaterdag werd een prooi voor Raymond van Barneveld. De vijfvoudig wereldkampioen, die dit jaar terugkeerde in het professionele circuit, had een geweldige dag en was in de finale met 8-6 te sterk voor Cullen.