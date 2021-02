Sportscholen slepen toestellen naar buiten als protest tegen coronamaatregelen

Financieel krijgen steeds meer sportscholen het moeilijk. Toch is dat niet de grootste reden voor dit protest. "We willen ook dat mensen weer bij ons kunnen komen sporten. Daarnaast is bij ons ook het sociale aspect heel belangrijk", legt Erwin Boonstra, eigenaar van sportschool URSUS in Leeuwarden uit. "We zijn nu in totaal al zo'n zeven maanden dicht geweest. Dat is allemaal tijd die mensen kwijtgeraakt zijn aan goed sportief bezig zijn."