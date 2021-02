Cambuur Sjoernaal: Twee twijfelgevallen, Almere city wil iets goedmaken

Het belooft een kraker te worden, het duel tussen SC Cambuur en Almere city. De Leeuwarders staan bovenaan in de eerste divisie en Almere City is de nummer drie. Als Cambuur wint, komt de club tien punten voor op de Almeerders en dat betekent dat promotie naar de eredivisie wel heel dichtbij komt. Maar, er zijn wel wat personele problemen bij de Leeuwarders. Welke dat zijn, zien we in het Cambuur Sjoernaal. Daarin nemen we ook even een kijkje in Almere, waar trainer Ole Tobiasen Cambuur de favoriet noemt voor de wedstrijd van zondag.