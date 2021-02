Schaatsster Reina Anema zoekt donateurs om seizoen af te maken

Met een donateursactie probeert Anema nu geld op te halen om het seizoen goed af te sluiten. Ze is lid van Team Frysk, maar omdat dat geen commerciële ploeg is, is er niet genoeg geld om alles voor alle schaatsers te betalen, vertelt Anema. "Dat betekent dat we als individuele schaatsers moeten zoeken naar sponsoren en donaties."

Haar doel van 2.500 euro is nog niet gehaald. "Ik heb ondertussen 38 procent gehaald, begin deze week was dat nog 20 procent", vertelt Anema. "Ik ben heel blij met elke kleine donatie, dat vind ik echt super lief. Maar het zou mooi zijn als een Fries bedrijf zegt: ik wil je helpen en we stappen in de trein op weg naar je droom."

Olympische Spelen

Die droom is plaatsing voor de Olympische Spelen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet Anema wel dingen als trainingen, voedingssupplementen en contributie zelf betalen. "Het zou mooi zijn dat ik dan geen zorgen over geld heb en me kan focussen op het schaatsen", hoopt Anema.