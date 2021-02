Wiebe Bouma, de landschapsbaas van Fryslân: "Fryslân wordt een 'leefprovincie'"

Bouma denkt dat de landbouw daarin ook een plek behoudt, maar zeker anders dan nu. "Ik zie hier de komende jaren veel mensen heen komen, die hier wonen en thuiswerken willen combineren."

We moeten er volgens Bouma wel op letten dat er niet te veel druk op het landschap en onze dorpen komt te liggen. "Witte woonbouwvlekken zoals bij Mantgum moeten we zien te voorkomen. Zoiets zouden we ook wel op een andere manier kunnen doen, met meer respect voor dorp en landschap."

Kwartiermaker

Wiebe Bouma begint maandag 1 maart als zogenaamde kwartiermaker. Die naam heeft de functie voorlopig gekregen om Landschapsbeheer Fryslân, na een reorganisatie, weer goed neer te zetten. Bouma verwacht dat die titel na verloop van tijd weer gewoon 'directeur' zal worden.

Zondag om 11.00 uur is in ons radioprogramma Buro de Vries een uitgebreid gesprek met Wiebe Bouma te horen.