Hoe gezond is de melk die we drinken? De Wite Wale-podcast

Toekomst

Er is discussie over de toekomst van de landbouw en de veehouderij, en dat is soms pijnlijk voor de mensen die in die sector werken. Duurzaam en fatsoenlijk werken en daarmee je brood verdienen, dat is immers het doel. Het is ook pijnlijk om de landbouw in twijfel te trekken, omdat Nederland groot geworden is met het idee dat het beste voedsel bij ons vandaan komt. Fryslân DOK kijkt kritisch naar het product van de melkveehouderij: de melk.