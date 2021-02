Sportvisserij populair in Fryslân, voornamelijk onder jongeren

Dat de sport zo populair is, heeft volgens voorzitter van Sportvisserij Fryslân Obe Veltman alles te maken met de vrije tijd die mensen hebben. "Het is een van de manieren om nu nog actief te zijn. Het is dé manier om het huis uit te gaan en jezelf te vermaken."

Naast jongeren zijn ook steeds meer ouderen aan het vissen. "Veel mensen die in hun jeugd veel gevist hebben en nu aanleiding zien om de hobby weer op te pakken, waaronder ook zeker ouderen. Waar we ook heel blij mee zijn is dat steeds meer meisjes en vrouwen gaan vissen." Veltman is zelf ook gek op hengelen. Hij is dan ook blij dat mensen het zo mooi vinden.

Wiebe, Rutmer en Werner hebben er in ieder geval nog niet genoeg van. Nu het mooie weer eraan komt, kunnen ze steeds vaker vissen. "Wij zijn ook wel vaak in ons bootje op pad. Je bent met vrienden op pad en je beleeft van alles. Dat is vooral wat ons iedere keer weer trekt om naar de waterkant te gaan."