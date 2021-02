Omrop TIP: Fryslân DOK over melk

Nederlanders zijn groot geworden met het idee dat de zuivel van ons land misschien wel de beste van de wereld is. Daarom produceren we veel meer dan we zelf nodig hebben. Programmamaker Bart Kingma: 'Melkveehouderijen hebben groei als belangrijkste doel. Op kritiek als milieuvervuiling, of schade aan de biodiversiteit, is het antwoord dat ze meedenken over verduurzaming, en dat ze de wereld voeden met gezonde melkproducten. Ik onderzoek of die gezondheidsclaim wel klopt.'