Woonlasten bijna overal fors omhoog, alleen op Schiermonnikoog OZB lager

Het is niet zo dat de gemeenten met de hoogste OZB-verhoging ook de hoogste verhoging van de woonlasten hebben. Daarvoor moet ook de afvalstoffenheffing worden meegerekend. En dan zien we de totale lasten in gemeenten zoals Weststellingwerf, Dantumadiel, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke stijgen. Die schommelen tussen een verhoging van 5,5 en 6,5 procent. In de praktijk gaat het dan om bverhoging van 40 tot 50 euro per jaar.

Volgens een woordvoerder van de Vereniging Eigen Huis ( VEH ) is de onroerendzaakbelasting de enige knop waaraan de gemeente kan draaien als men de inkomsten serieus wil verhogen. Volgens de vereniging komt het vooral door de zorgkosten dat de OZB stijgt. Het Rijk heeft een aantal taken (WMO en jeugdzorg) naar gemeenten afgeschoven en onvoldoende financiële middelen beschikbaar gesteld.

Volgens VEH gebruiken gemeenten daarom nu de OZB om tekorten in het sociaal domein op te lossen. De vereniging vindt eigenlijk dat die tekorten niet mogen worden verhaald op huizenbezitters en heeft ook al eerder een petitie gehouden. Die werd door 135.000 mensen ondertekend. Hij is aangeboden aan de politiek. Probleem is echter dat het kabinet demissionair is en dat die discussie pas na de verkiezingen wordt gevoerd.