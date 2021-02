Waterstoring in zuidwestelijk Fryslân, toevoer komt langzaam weer op gang

De druk komt langzaam weer op gang. Het kan nog zijn dat mensen last hebben van geen of een lagere waterdruk, maar het komt wel, zegt Evy Elschot van Vitens. Wanneer de waterstoring helemaal voorbij is, kan Vitens nog niet zeggen. Dat zal wel in de loop van de ochtend of middag zijn.

Tot die tijd geldt het advies geen wasmachines, afwasmachines of andere dingen te gebruiken die veel water verbruiken. Als de watertoevoer weer op gang gekomen is, kan er eerst wat bruin water uit de kraan komen. Dat is niet gevaarlijk, meldt Vitens. Gewoon even de kraan wat langer laten lopen.