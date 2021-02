Heerenveen verspeelt voorsprong en verliest met 4-1 van PEC Zwolle

In de eerste helft kreeg Zwolle via Manuel Benson een grote kans op de openingstreffer, maar hij schoot de bal wild mis. Na zo'n twintig minuten probeerde Henk Veerman - die vandaag 30 jaar is geworden - de bal na een prachtige pass van Joey uit de volley binnen te schieten, maar hij raakte de paal.

Na een klein halfuur spelen viel het eerste doelpunt: uit een voorzet van Rami Kaïb volleerde Mitchell van Bergen de bal in de verre hoek. Vijf minuten later was Benson dichtbij de gelijkmaker, maar hij schoot een vrije trap net mis.

In de tweede helft slaagden de 'Blauwvingers' er wel in de gelijkmaker te maken, via Virgil Misidjan. Daarna drukte het goed spelende PEC de Friezen terug. Dat resulteerde via een volley van Thomas Buitink voor de 2-1 voorsprong. Het laatste wapenfeit van de ploeg van Johnny Jansen was een schot van Henk Veerman, dat net over de kruising vloog. Wel kwam er nog een aanpassing in de score, omdat verdediger Bram van Polen de stand op 3-1 zette.

In de absolute slotfase maakte Zwoller er 4-1 fan, door een doelpunt van Eliano Reijnders.