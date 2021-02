Alle Friese burgemeesters sturen brief aan ondernemers: "Te vroeg om alles mogelijk te maken"

Niet alleen de 18 Friese burgemeesters hebben een handtekening gezet onder de brief, dijkgraaf Luzette Kroon heeft het ook gedaan. De bestuurders zeggen dat ze alles willen doen om de ondernemers een vliegende start te geven, als er straks weer meer kan en mag. "Zodra de besmettingscijfers afnemen en de regels dat toestaan willen we er meteen voor gaan. We roepen alle Friezen op om u te steunen door lokaal te kopen."

In de brief schetsen ze het dilemma: "Vanuit gezondheidsperspectief is er weinig ruimte voor versoepeling, maar vanuit sociaal-maatschappelijk en economisch oogpunt is daar juist heel veel behoefte aan. We willen het leven weer oppakken. En ondertussen gaat het versoepelen van de maatregelen met kleine behoedzame stapjes. We horen van u als ondernemers: het is te weinig, te laat, te onduidelijk."

Zorgen over verruimingen

Eerder op de dag werd al duidelijk dat de Friese GGD grote zorgen heeft over de gevolgen die de versoepeling van de coronamaatregelen heeft. Het aantal besmettingen loopt nog altijd op. Vrijdag zijn er in Fryslân meer dan 250 nieuwe besmettingen vastgesteld.

De bestuurders wijzen ook op het gevaar. "We hebben in het najaar gezien hoe snel het kan gaan. Dan lopen de IC's vol en kunnen ook mensen met andere ernstige aandoeningen niet meer worden geholpen. We mogen het elkaar niet aandoen dat we daar weer in terecht komen. En met de besmettelijke Britse variant om ons heen, is dat geen ondenkbaar scenario."