Vijftig besmettingen bij medewerkers Caparis, raadsel waar het vandaan komt

Het is voor het bedrijf een raadsel hoe de mensen de besmettingen hebben opgelopen, want de afdeling is nog steeds dicht en de medewerkers zitten thuis. "We houden ons aan de RIVM-regels, we houden afstand, we gebruiken mondkapjes. Dat heeft de GGD ook vastgesteld. Dat het dan toch gebeurt is voor ons een bevestiging dat het echt een heel besmettelijk virus is", zegt directeur Alex Bonnema.

Caparis kan het wegvallen van de mensen wel redelijk opvangen in het bedrijf. "En mijn klanten hebben alle begrip dat dit gebeurt. Je moet ze alleen wel op de hoogte houden van wat er aan de hand is", vertelt Bonnema.

Toch hoopt de directeur wel uit te vinden hoe het kan dat de medewerkers nog steeds besmet raken. "Dit was het maximale wat we konden doen. Ik houd het op pech. Als iemand het antwoord heeft op hoe dit kan gebeuren, dan mag die persoon me vanavond nog bellen."