Friese horeca 'op de kop' door coronacrisis, maar terrassen gaan niet open

"KHN Fryslân kiest er duidelijk voor om niet gewoon de terrassen uit te zetten en daarmee een uitnodiging te bieden om te kunnen gaan zitten", meldt de organisatie. Friese ondernemers worden wel opgeroepen om op 2 maart de buitenterrassen op de kop te zetten.

"Dat zal een vreemd gezicht zijn, alle tafels en stoelen ondersteboven op de terrassen. De wereld op z'n kop. Maar zo staat het leven van horeca-ondernemers en hun medewerkers er ook voor."

Horecazaken zijn al maanden dicht. KHN Fryslân is daar boos over. "Dit maakt ondernemers financieel en geestelijk kapot. De rusteloosheid wordt steeds groter en het niet hebben van perspectief weegt steeds zwaarder bij iedereen in de horeca."