Protest met 100 schaatsen: "Wij willen de Elfstedentocht ook nog eens kunnen schaatsen"

"Bewaar onze Friese schaatspret voor toekomstige generaties", zeggen ze. Fridays For Future is een klimaatbeweging met jongeren van over de hele wereld. De Leeuwarder afdeling organiseert vaker protesten, maar in coronatijd moeten ze creatief worden. Door schaatsen neer te leggen willen ze een boodschap overbrengen zonder dat er grote groepen mensen bij elkaar komen.

Klimaatmars voor beter beleid

Op zondag 14 maart wil Fridays For Future alarm slaan vanwege de klimaatcrisis met een mars op het Oldehoofsterkerkhof. Ze zeggen dat er een eerlijker en daadkrachtiger beleid nodig is, ook in Fryslân. Fridays For Future Leeuwarden roept de gemeente Leeuwarden op om de klimaatnoodtoestand uit te roepen.

De beweging wil dat er beter met het Waddengebied wordt omgegaan, dat het vogelweidegebeid wordt beschermd en dat buitenlandse bedrijven niet meer het Friese landschap 'verknoeien' met zonneparken.