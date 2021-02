Marrit Fledderus naar 'het Ajax van het schaatsen' Reggeborgh, een ploeg met oude bekenden

Fledderus' specialiteit is de 500 meter, maar de komende jaren wil ze zich ook meer richten op de 1.000 meter.

Ze is blij met de overstap. "Het is een superleuk team met een goede uitstraling. Met Gerard van Velde als trainer en zoveel goede schaatsers om me heen, denk ik dat daar ik daar zeker kan groeien", zegt ze. "Het is alsof je van Cambuur naar Ajax gaat."

Pompeblêden

De pompeblêden die op het gewestelijke pak staan, raakt ze kwijt. "Dat is lastig, ik weet nog niet hoe ik dat kan oplossen."

Bij Reggeborgh komt Fledderus meer Friezinnen tegen: Femke Kok en Michelle de Jong. "Met Femke heb ik vier jaar in een team gezeten en met Michelle drie jaar. Ik vind het heel mooi dat we nu weer bij elkaar komen."