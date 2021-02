Aantal besmettingen schiet verder omhoog, gemiddelde ook

In Fryslân is in de afgelopen 24 uren een sterfgeval gemeld als gevolg van het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Achtkarspelen.

Er zijn in de afgelopen 24 uren twee Friezen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus, mensen uit de gemeenten Waadhoeke en Tytsjerksteradiel.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er 5.151 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is ook een stuk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week, dat ligt op 4.547.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):