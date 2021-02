Thialf onderzoekt wind die 'valse recordtijden' zou veroorzaken

"Thialf heeft eerlijke competitie hoog in het vaandel staan en betreurt het dan ook dat sommigen vraagtekens bij dit onderwerp blijven zetten", valt te lezen in een verklaring die is gezien door de NOS.

Recordtijden

De hele winter waren de omstandigheden in Thialf onderwerp van gesprek. Naast een andere samenstelling van de ijsvloer zou volgens sommigen ook een verandering in het luchtcirculatiesysteem tot snellere tijden leiden. In december zei Thialf nog dat het grote aantal records niets te maken heeft met de luchtroosters.

Het meest in het oog sprong de prestatie van Nils van der Poel op de tien kilometer tijdens de WK afstanden. De Zweed reed eerder deze maand in Heerenveen naar een sensationeel wereldrecord.

Naar verwachting kunnen de onderzoekers in de loop van maart hun eerste conclusies presenteren.