Cambuur wil Almere City-fans stil krijgen: "Dat betekent dat wij het goed doen"

Naast het feit dat het een topper is op de ranglijst - Almere City staat derde - is het een bijzonder duel omdat er weer publiek bij is. Dat leeft ook in de spelersgroep van de Leeuwarders, ook al zijn er zondag geen Cambuurfans bij. Aanvaller Issa Kallon kan niet wachten. "Ik denk dat we er allemaal echt naar uitkijken. Het is super lang geleden. Ook al zijn het er maar bijna 1.500, het is super leuk dat je dat voetbalsfeertje weer meemaakt."

Voor De Jong geldt dat ook. Dat maakt de wedstrijd extra mooi in de ogen van de Cambuurtrainer. "Prachtig. Het is een topper, dus ik snap dat ze dit bij zo'n wedstrijd doen. Daar willen de mensen wel bij zijn. Ik hoop niet dat er veel lawaai is, want dat zou betekenen dat we het heel goed doen."

'Stadionnetje' in Leeuwarden moet ook weer vol

Dat Almere juist in zo'n belangrijk duel het thuisvoordeel heeft, gelooft De Jong niet. Hij vindt het juist belangrijk dat er zulke onderzoeken worden gedaan. "Ik hoop dat ons stadionnetje dan ook weer mooi vol zit. Dit is alleen maar goed."

Ook Kallon verwacht geen thuisvoordeel voor Almere, omdat er minder dan 1.500 fans bij zijn. "Ik denk niet dat wij daarvan in de war gaan raken."