Het verhaal achter: 'Se janke noch krekt net en it is ekskús op ekskús, mar der bart noait wat'

Actuele vraag

Het is niet moeilijk om elke week een actuele vraag te bedenken. "De hele week houd ik het nieuws in de gaten, onder meer met als doel om er een geschikte vrijdagmarkt-vraag uit te halen", zegt verslaggever René Koster. "Elke vrijdag bel ik 's ochtends om negen uur met collega's op de Omrop om mijn opties te bespreken, soms voegt diegene die met het nieuws van die dag bezig is daar ook nog één aan toe."

Er is eigenlijk nauwelijks discussie over de vraag. "Wel bespreken we soms verschillende opties. Ik hou zelf bij welke onderwerpen aan de orde zijn geweest en ook wanneer. Ik wil eigenlijk niet dat we twee keer ongeveer hetzelfde doen. Maar we kijken ook naar wat verder in het nieuwsprogramma No yn Fryslân tussen de middag zit waarin mijn reportage te horen is. En we kijken naar de vragen die die week ook al aan mensen op straat zijn gesteld en die te horen zijn in het radioprogramma Fryslân fan 'e moarn."

Advocaat van de duivel

René Koster loopt al geruime tijd op de vrijdagmarkt rond en kan zo langzamerhand redelijk inschatten wat de meningen van vaste marktkooplui zijn. "Bij sommige mensen weet ik inderdaad wel aardig uit welke hoek de wind waait, maar dan is het vaak ook wel weer verrassend hoe ze het onder woorden brengen of beargumenteren. Zelfs kies ik - opzettelijk - altijd wel een beetje de positie van advocaat van de duivel: als iemand een mening geeft, probeer ik er altijd een argument in te gooien dat juist bij de tegenovergestelde mening hoort. Dan moeten ze vaak nog scherper nadenken en formuleren wat ze bedoelen en waarom. Maar het gebeurt ook weleens dat ze zeggen: 'Ja, dat is ook zo. U hebt gelijk', terwijl dat dan helemaal mijn mening niet hoeft te zijn."

Van tevoren kan hij vaak ook al aanvoelen welke onderwerpen heftige emoties oproepen. "Ja , dat gaat vaak om zaken waarbij ze persoonlijk erg betrokken zijn en de politiek. Er is een categorie die alles wantrouwt wat politici vinden of zeggen. In hun ogen zijn dat 'zakkenvullers'. Voor mij is mijn radiobijdrage geslaagd als het idee klopt dat we een kwestie aansnijden die leeft en waar mensen verschillend over denken. Het is minder geslaagd als iedereen het met elkaar eens is, maar gelukkig gebeurt dat eigenlijk nooit."