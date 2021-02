Omroep van Weststellingwerf 40 jaar: "Toch aardig geworteld in de gemeente"

Het gebak en de koffie staan klaar in het gebouw van Radio Centraal in Noordwolde. Op de grote tafel, die in een ruimte naast de radiostudio staat, staan al meerdere kaarten uit Canada en Afrika. Het zijn felicitaties van oud-vrijwilligers, die Radio Centraal nog steeds weten te vinden.

Wethouder kan niet meer werken

Bestuursleden Jan Koopman (voorzitter) en Jan Menger (vice-voorzitter) - "welkom, het is hier een janboel" - zijn maar wat trots op de locatie waar de omroep nu alweer een paar jaar zit. "Dit gebouw is ooit gebouwd als kleuterschool. Daarna is het als aula gebruikt door de begrafenisvereniging", zegt Koopman. "Toen het op de nominatie stond om gesloopt te worden, wilden wij er graag in. Navraag bij de wethouder leverde niks op. Het zou al gesloopt worden."

Dat liet Koopman niet gebeuren. "Toen heb ik iedereen die op de lijst stond van elke partij in Weststellingwerf een mailtje gestuurd, dat het slopen van zo'n karakteristiek pand een grote fout zou zijn. Binnen een dag kreeg ik reactie van de wethouder, dat het zo niet door kon gaan, want hij kwam niet meer aan werken toe." En zo kreeg Radio Centraal het huidige pand in handen.