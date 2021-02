Twijzelerheide wil snel duidelijkheid van gemeente over toekomst dorpshuis

In het dorp zijn meerdere ontwikkelingen gaande wat betreft de huisvesting van de scholen, de sport en het dorpshuis. Het college zei eind vorig jaar dat het wil investeren in een nieuw onderkomen voor de basisscholen De Reinbôge en It Twaspan. In dat gebouw moet ook de kinderspeelplaats It Boartershûske komen, is de bedoeling.

College: geen geld en draagvlak voor MFA

Het college kondigde ook aan in gesprek te gaan met het dorpshuis en voetbalvereniging VVT over de toekomstplannen. Een multifunctionele accommodatie ziet het college niet zitten. It kolleezje sei ek dat se prate soene mei it doarpshûs en mei fuotbalferiening VVT oer de takomstplannen. In multyfunksjonele akkommodaasje seach it kolleezje net sitten. Planologisch zijn er mogelijkheden om het plan te realiseren. Maar draagvlak en draagkracht is niet zonder meer aanwezig en de beschikbare financiële middelen zijn niet toereikend."

De initiatiefgroep MFA Twijzelerheide was diep teleurgesteld over het besluit van burgemeester en wethouders en begrijpen het niet. De groep houdt vast aan de komst van een multifunctionele accommodatie. Volgens de groep is dit juist het goede moment om te investeren in de basisvoorzieningen van Twijzelerheide en Zwagerbosch.