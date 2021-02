Arriva zet weer meer bussen in

Ze schakelen daarom over van de zomervakantieregeling naar de zogenaamde 'kleine-vakantiedienstregeling'. Dat betekent dat er op de lijnen 21, 51, 97, 114 en 315 extra ritten rijden. Dat geldt ook voor de 22, 23, 35, 52/552, 573, 593, 94, 97, 603, 651.

In samenspraak met de buurtbusverenigingen is besloten dat alle buurtbussen in Friesland vanaf maandag 1 maart weer kunnen gaan rijden. Ze rijden daarbij een normale dienstregeling.