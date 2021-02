Arjan Stroetinga (39) hangt schaatsen aan de wilgen: "Het is mooi geweest zo"

Zeven keer Nederlands kampioen

Stroetigna, geboren in Oosterwolde, werd zeven keer Nederlands kampioen op kunstijs. Daarmee is hij recordhouder. Vier andere schaatsers hebben drie keer de titel gepakt, maar die komen niet in de buurt van de zeven titels van Stroetinga. Hij won het Open Nederlands Kampioenschap op de Weissensee, de 100 van Eernewoude en pakte 59 overwinningen in het marathonseizoen.

Stroetinga pakte vijf keer de Nederlandse titel op de massastart. In 2015 werd hij wereldkampioen massastart en een jaar later pakte hij de wereldtitel op de achtervolging. Twee weken geleden pakte hij nog zilver op het WK afstanden in Thialf door tweede te worden op de massastart achter Joey Mantia.

Broer Wim

Arjan Stroetinga, die nu in Wijnjewoude woont, is de broer van wielrenner Wim Stroetinga, die een aantal maanden geleden bekendmaakte dat hij stopt. In zijn dagelijks leven is Stroetinga autoverkoper.