Water in Lauwersmeergebied tijdelijk hoger voor groei belangrijk waterriet

Van oudsher zat het Lauwersmeer vol met riet, maar dat is nu bijna volledig verdwenen. Dat is een groot risico voor de natuur in het gebied, want de verstopplekken zijn juist heel geschikt voor vogels als het blauwborstje en de rietzanger. Ook de roerdomp en porseleinhoen gebruiken waterriet om veilig te broeden.

Het riet is ook nodig voor een goede kwaliteit van het water en voor de visstand. En het waterriet, dat sterker is dan gewoon riet, beschermt de oevers tegen het water, door de stroming te breken. De afgelopen jaren zijn er al meters aan oever weggeslagen.

De proef zou eerder deze maand al beginnen, maar dat werd uitgesteld. Dit weekend gaan de provincies toch van start.