Eigenaar wijnwinkel Wielinga wist niets van plannen voor appartementen boven winkel

"De brief is een zogenaamd principeverzoek van de gemeente", legt Poelstra uit. In de brief staat dat een anonieme ontwikkelaar acht appartementen wil bouwen boven de wijnzaak. Met zo'n principeverzoek probeert de gemeente af te tasten wat de omgeving van het plan vindt. Poelstra: "Wij wisten inderdaad van niks. Dat was wel heel vreemd."

"In die brief zat een schetsontwerp van een architect. Daarin was onze hele winkel weg", vervolgt Poelstra. Tot grote schrik van hem en veel klanten van de wijnwinkel. "Klanten kwamen bij ons binnen en vroegen: 'wat is er aan de hand? Gaan jullie weg?'." Anderen stelden vragen over de verbouwplannen. "We kregen de brief van onze buren. Daarna hadden we eigenlijk alleen nog maar meer vragen, dus toen hebben we contact opgenomen met de gemeente."

Bedrijf jaar stilleggen

Die doet volgens Poelstra heel luchtig over de kwestie. "Het gaat dan om een principeverzoek, dus wij als omwonenden kunnen zeggen wat wij ervan vinden. En wij vinden er nogal wat van. Als het zou doorgaan, ligt ons bedrijf wel bijna een jaar stil." Het gaat namelijk om een grote verbouwing. "Er moet onder andere een tussenvloer van 200 vierkante meter worden gestort en het dak moet er misschien af. Wij hebben een kelder met 70.000 flessen wijn, dus dat heeft enorme impact op onze bedrijfsvoering."

Het verbaast Poelstra dat de projectontwikkelaar, die zichzelf niet bekend heeft gemaakt, niet eerst in gesprek ging met de wijnhandel voordat die naar de gemeente stapte. De gemeente kan in verband met privacy niet zeggen wie de ontwikkelaar is. Poelstra was dan ook nog verbaasder toen de eigenaar van het pand wel wist wie de ontwikkelaar is. "Hij is met hen in gesprek gegaan, maar wist niet dat de ontwikkelaar al een volledig plan had ingediend. Dus het is allemaal heel vreemd."

Schriftelijke vragen

D66 in de gemeenteraad van Leeuwarden heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. "Dat loopt nu, dus dat wachten wij af." De wijnwinkel blijft voorlopig in ieder geval waar die zit. "Wij zijn niet van plan weg te gaan", besluit Poelstra.