Sportondernemers sturen brandbrief aan Friese colleges

De sportcentra zijn nu voor de tweede keer maanden gesloten. De financiële steun die zij krijgen, is volgens hen absoluut niet genoeg en zij hebben geen vet op hun botten meer. De ondernemers zijn er dan ook verbaasd en boos over dat de overheid een steunpakket heeft opgesteld voor 'welzijn en leefstijl in coronatijd'. Dat zou moeten worden aangestuurd vanuit gemeenten en buurtsportcoaches.

Die zouden het echter al veel te druk hebben met alleen de coronapandemie. En dat terwijl volgens de sportondernemers die de brandbrief sturen de echte professionals op het gebied van welzijn en leefstijl - zijzelf - thuis zitten en hun bedrijven dicht zijn.

Sport is goed voor de gezondheid

De sportcentra zeggen daarnaast dat beweging en ontspanning zorgen voor een goede gezondheid, minder stress en angst, hogere weerstand en sterke geestelijke gezondheid. Sport zou daarom juist preventief kunnen worden ingezet en bijdragen aan het voorkomen en verkorten van de tijd dat iemand in het ziekenhuis ligt of moet herstellen van corona. Dat zou weer de druk op de zorg verlagen en zorgkosten besparen.

Deuren open

"Het is bijzonder hoe deze overheid volledig voorbij gaat aan het feit dat de sport, yoga-, dans- en crossfitsector al lang de infrastructuur klaar hebben om binnen de veiligheidsrichtlijnen van de coronavoorschriften te werken", schrijven de negentig ondertekenaars in hun brief.

De sportcentra laten de Friese colleges dan ook weten dat een groot deel van hen geen andere optie meer ziet om, in navolging van bijvoorbeeld de horeca, binnenkort hun deuren open te zetten.

Zo'n driehonderd fitnesscentra hebben al aangegeven zaterdag hun deuren te openen, uit protest tegen de coronamaatregelen.