'Stilzitten is geen optie': sportscholen protesteren tegen coronamaatregelen

Boonstra hield dinsdag een naar gevoel over aan de persconferentie. "Je gaat er toch van uit dat je op 2 maart weer open mag", vertelt hij. "Sporten is gezond, we moeten mensen in beweging houden. Maar de overheid denkt daar anders over helaas." Volgens Boonstra kunnen de sportscholen gemakkelijk op veilige wijze open. "We kunnen al heel lang veilig open." De besmettingsgraad in sportscholen zou namelijk laag zijn.

Daarom doet Boonstra zaterdag ook mee aan de protestactie en met hem nog zo'n driehonderd sportscholen in Nederland. "We proberen op deze manier een vuist te maken en te laten zien dat wij er ook zijn." Tussen 9.00 en 15.00 uren zetten de sportscholen hun deuren open. Dan kan er echter niet binnen worden gesport. "We doen het allemaal buiten. We houden ons aan de regels, maar we willen ons wel laten horen."

"Slaat nergens op"

Op de stoep voor de sportschool worden er fitnessapparaten neergezet. "Dan kunnen mensen daar elk halfuur een plekje reserveren om een workout te doen." Er is volgens Boonstra al veel belangstelling. "We hebben alleen op de middag nog een paar momenten vrij, dus we overwegen om er nog een fiets bij te zetten."

De klanten willen namelijk even graag weer los. "Als er weer een persconferentie is geweest, vragen mensen ons waarom we niet weer open mogen. Dat slaat nergens op. Het enige wat wij kunnen doen is afwachten en ons houden aan de regels. We hopen dat we snel weer open mogen, maar we gaan nu wel actievoeren om iets eerder open te kunnen gaan."