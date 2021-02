Wadvogelwerkgroep roept op tot samenwerking aan de Waddenkust

De werkgroep bestaat nu uit zo'n veertig leden. Voor Henk Hiemstra uit Ferwert is het regelmatig tellen van de vogels in het gebied boven zijn woonplaats een bijdrage aan het behoud van de natuur. "Ik geniet van de natuur, maar ik vind het ook belangrijk dat die natuur er blijft", zegt hij. "Daarom doen we die tellingen ook, want meten is weten. Dat is toch wel heel belangrijk."

Dat meten is ook belangrijk om te weten wanneer er iets moet gebeuren als zaken niet goed gaan. En dat is op moment zo. De actuele stand van zaken is dat de Waddenzee met de kwelders een Natura2000-gebied is en dat betekent dat Nederland volgens de afspraken die daarover in Europa gemaakt zijn, verplicht is om de natuurkwaliteiten van dat Wad te behouden.

Belangen

De laatste rapporten die daarover naar de Europese gemeenschap gestuurd zijn, laten zien dat die instandhoudingsdoelen niet gehaald worden. Recent is er een Waddenagenda vastgesteld die houvast moet geven als het gaat om het oplossen van dit probleem. Het Rijk heeft eerder ook al vastgelegd dat het natuurbelang voorop staat in het Waddengebied.

Maar er spelen natuurlijk meer belangen in en rond de Waddenzee en de beslissingen die de natuur moeten helpen, zijn nog niet gemaakt. Dat is ook niet heel vreemd, want naast de verschillende belangen, zijn er ook verschillende grote problemen waar een oplossing voor gevonden moet worden. En dat maakt het afwegen van die belangen niet makkelijker.