Stichting FB Oranjewoud neemt risico's met miljoenenerfenis Friesland Bank

Vreemde sprongen: van kranten tot vliegveld

Een andere risicovolle stap was het overnemen van de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) in 2013, de uitgever van onder meer Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. FB Oranjewoud kreeg uiteindelijk meer dan 82 procent van de aandelen. Maar NDC draaide verlies en had het een schuld van 180 miljoen euro. In de afgelopen jaren moest de stichting steeds bijspringen om het mediaconcern te helpen.

Volgens Gert Jan Oelderik (oud-CEO bij NDC) was de ambitie van een autonoom noordelijk mediabedrijf niet haalbaar. De bestuurders van FB Oranjewoud hebben geen verstand van de krantenwereld, stelt hij. Vorig jaar is het verliesdraaiende NDC verkocht aan het Belgische Mediahuis. Volkers gaf toe dat de stichting te klein en niet professioneel genoeg was om NDC in de toekomst te helpen.

Afgelopen jaar volgde weer een investering: Groningen Airport Eelde. De aandelen van gemeente Groningen kreeg men voor een symbolisch bedrag van 1 euro, maar het is een opmerkelijke overname. Want ook het vliegveld zit in zwaar weer. FB Oranjewoud wil investeren in innovatie, maar van veel plannen is nog niets terechtgekomen.

Bouwprojecten

Verder richt de stichting zich steeds meer op vastgoedontwikkeling en bouwprojecten. Eén daarvan is de Media Innovatie Campus in het NDC-gebouw in Leeuwarden, dat nog in handen is van de stichting. Media-opleidingen moeten daar een plek krijgen. Een ander project speelt op het voormalige terrein van Tichelaar: daar moet een groot aantal zorg- en seniorenwoningen komen. Ook op het terrein van bijbeldrukkerij Jongbloed worden woningbouwplannen ontwikkeld.