Sekswerkers teleurgesteld over onderscheid contactberoepen: "Pure vorm van discriminatie"

Volgens Sesseler is de situatie niet eerlijk."De reguliere massages kunnen gewoon. Pedicure, manicure en kappers dat kan allemaal wel. Die worden geacht nu netjes aan een protocol te werken, maar sekswerkers worden in een hoekje gedrukt. Daar wordt van gezegd: 'dat is iets aparts, die zouden dat niet kunnen'."

Sekswerkers weten heel goed hoe ze veilig moeten werken en hebben dat in de periode na de eerste lockdown ook bewezen, zegt Sesseler."Er zijn toen hele protocollen opgezet door een landelijke organisatie in de prostitutie. Daar werd ook heel positief op gereageerd en toen mochten wij ook heel snel open. Er is voor zover mij bekend ook geen enkele besmetting geweest die ontstaan is in een bordeel in Nederland."

Zwaar teleurgesteld

De sekswerkers die bij Sesseler werken, zijn zwaar teleurgesteld, zegt hij.. "Financieel zijn ze nu semi-afhankelijk van mij en godzijdank heeft de gemeente Leeuwarden ook aangegeven om de dames tegemoet te komen. Dus op dat vlak zou het goed moeten komen. Maar ze zijn er alles behalve blij mee."

Sesseler weet nog niet of hij ook naar de protesten in Den Haag gaat. "Ik weet niet of het wat toevoegt. Mijn bedrijf is voor zover ik het kon doen na de eerste lockdown volledig coronaproof gemaakt. Alle dames zijn geïnstrueerd wat wel en niet kan en waar ze rekening mee moeten houden. De klanten kunnen zich ook aanmelden, net zoals bij een kapper. Wij kunnen alle kanten op, alleen daar wordt niet naar gekeken."