Verdeeldheid over autovrij maken natuurgebied Fochteloërveen

Het natuurgebied, op de grens van Fryslân en Drenthe, is een plek waar veel mensen even gaan wandelen of fietsen. Maar ook in de auto door het gebied rijden is populair. De weg loopt dwars door het gebied en is de enige weg waar auto's overheen kunnen.

Ieder jaar vindt Natuurmonumenten veel dode dieren op de weg. Dat moet anders en daarom moet de weg autovrij worden, zegt boswachter Sietske Westerhof van de natuurorganisatie. "We hebben zorgplicht en dat betekent dat we zoveel mogelijk moeten doen om ieder dier te beschermen. Dan is het natuurlijk al snel een winst van ons om geen gemotoriseerd verkeerd door zo'n prachtig gebied te laten gaan."