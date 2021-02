Dorpsbelang Oosterbierum boos op Waadhoeke wegens huisvesting tijdelijke arbeiders

Omdat het erop lijkt dat gemeente Waadhoeke de afspraken niet nakomt, dreigt dorpsbelang uit het overleg te stappen. Volgens Visser wordt er in omliggende dorpen net zo over gedacht. Want bij die ene woning aan de Bauke Poelstrastraat blijft het niet. In het dorp zelf is er nog een woning waar officieel nog geen vergunning voor aangevraagd is, maar waar al wel arbeidsmigranten wonen.

Waadhoeke: wettelijk regelen

Coördinator arbeidsmigranten Harrie Siegersma van de gemeente Waadhoeke zegt in een reactie dat ze wel moeten meewerken aan de vergunningsaanvraag. Dat is wettelijk zo geregeld. Al staat de afspraak, zoals die gemaakt is, de eenprocentsregeling, nog steeds overeind. Omdat er nu een procedure loopt over de aanvraag kan de gemeente Waadhoek niet verder ingaan op de zaak.