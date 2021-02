Antje Pietersma (83) neemt een prikrit: "Als ik zelf had moeten rijden, was ik gespannen geweest"

Antje Pietersma heeft een auto en kan wel rijden. Toch heeft ze voor de prikrit gekozen: "Als ik zelf had moeten rijden, was ik gespannen geweest", zegt ze. Ze zag er tegenop om een parkeerplaats te vinden en te zoeken naar de ingang op een onbekend terrein. Haar chauffeur is Tjeerd Seinen. Hij woont ook in Franeker. Hij zag de oproep voor chauffeurs in de krant en dacht: "Ik ben vrij man. Dat kan ik wel even doen."

Seinen zit ook in de risicogroep en daar is hij zich bewust van. "Ik had het er vanmorgen nog over met mijn vrouw, dat het wel wat gevaarlijk kan zijn. Dan word je met de neus op de feiten gedrukt, dat je voorzichtig moeten zijn." Maar op deze wijze andere mensen helpen is voor Seinen het belangrijkste.