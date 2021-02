Tennisser Sander Arends niet naar halve finale in Montpellier

In de eerste ronde hadden Arends en Vavassori eerder deze week nog met 6-4 6-4 gewonnen van Dusan Lajovic en Marc López. Dat was een mooie opsteker in een tot nu toe teleurstellend begin van 2021 voor de Leeuwarder dubbelspecialist.

Zo begon hij dit jaar met een zinloze reis naar Istanbul. Na een positieve coronatest van zijn dubbelpartner moest Arends weer terug zonder in actie te komen in Turkije. Eerder zag hij een plek op de Australian Open al op het laatste moment aan zijn neus voorbij gaan.

De Leeuwarder speelde in de afgelopen maand vier zogeheten challengers, de toernooien op het tweede niveau. Hij kwam daarin maar in één partij tot winst.