Veel kritiek op afwijzing burgerinitiatief minderheidstalen door Europese Commissie

Het burgerinitiatief ('Minority Safe Pack Initiative') werd ondertekend door meer dan een miljoen Europeanen. Het werd aanvankelijk afgewezen door het Europees Parlement. Maar later, na een gang naar het Europees Hof, werd het toch aangenomen. De volgende stap zou dan zijn de goedkeuring door de Europese Commissie en dan zou de bescherming van minderheidstalen juridisch worden vastgelegd op Europees niveau. En daar blijft het op hangen, want zo ver komt het niet.

"Dit kan inhoudelijk en procedureel niet"

De Europese Commissie zegt niets te doen met het burgerinitiatief, omdat ze vinden dat Europa al genoeg doet voor minderheidstalen. Zo'n vijftien tot twintig insprekers in het debat vonden dat het zo echt niet kan. Het kan inhoudelijk niet, want er moet toch echt meer aan de bescherming van minderheidstalen worden gedaan. De lijst die de Commissie tot haar verdediging opvoerde, is niet voldoende. Verder kan het procedureel ook niet. Een burgerinitiatief is onderdeel van het democratisch proces. Dat kunt je niet zomaar aan de kant schuiven. En zo voelen de insprekers zich ook: aan de kant gezet door de Europese Commissie.

De mensen die die donderdag hun kritiek uitten, komen uit verschillende landen: Spanje, België, Letland, Estland, Polen, Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. Er waren geen insprekers uit Fryslân of Nederland bij, zegt Frank de Boer die zich voor Fryslân bezighoudt met het Minority Safe Pack. Hij heeft het debat donderdag online gevolgd.

Politieke druk opvoeren

Wat er nu nog wel mogelijk is, is de politieke druk op de Europese Commissie verder opvoeren. De Friese Staten hebben al eerder unaniem een motie van treurnis aangenomen. In andere Europese gebieden met minderheidstalen roert men zich ook, bijvoorbeeld in het Duitse Sleeswijk-Holstein en in Zuid-Tirol in Italië. De Europese Commissie zou theoretisch de zaak opnieuw in overweging kunnen nemen, maar daar is nu helemaal geen sprake van.